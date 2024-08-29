Beşiktaş Lugano maçına Necip Uysal damgası

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Beşiktaş Lugano maçına Necip Uysal damgası

Beşiktaşlı futbolcular, Immobile'nin golü sonrası saha kenarına geldi, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak kaptan Necip Uysal'ın formasını havaya kaldırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

Deplasmanda oynanan ilk maç 3-3 berabere tamamlanmıştı. Tüpraş Stadı'ndaki rövanşa müthiş bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar, dakikalar henüz 7'yi gösterirken öne geçmeyi başardı.

Massuaku'nun kafa vuruşunda dönen topu Immobile tamamladı, Beşiktaş 1-0 öne geçti. Siyah-Beyazlı futbolcular bu gol sonrası soluğu saha kenarında aldı.

Beşiktaşlı oyuncular, Ciro Immobile'nin golünü ameliyat olan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan kaptan Necip Uysal'a armağan etti.

Siyah-beyazlılar maçta 1-0 öne geçerken toplam skorda da 4-3 üstünlük sağladı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR ?

Beşiktaş, Lugano karşısında 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyet alacağı skorlarda tur atlayacak.
90 dakikanın 0-0, 1-1, 2-2… gibi her türlü skorla berabere tamamlanması durumunda Beşiktaş - Lugano eşleşmesi uzatmalara gidecek.
Uzatmalarda önce 15’er dakikalık iki devre oynanacak eşitliğin devamında ise Avrupa Ligi’ne katılacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Siyah-beyazlılar, Lugano’ya kendi evinde kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

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