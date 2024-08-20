Beşiktaş Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off maçında Lugano ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Lugano maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain, kadroda yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda bulunması ise dikkat çekti.
Beşiktaş'ın bildirdiği kadro şu şekilde:
''Ersin, Mert.
Svensson, Paulista, Onur, Tayyip, Colley, Necip, Bahtiyar, Masuaku, Emirhan.
Rashica, Salih, Demir Ege, Muci, Musrati, Onana, Ndour, Can, Gedson, Rafa Silva.
Semih, Immobile, Muleka, Aboubakar.''
İlgili Haberler