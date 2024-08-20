Beşiktaş Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Lugano maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kadroyu UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off maçında Lugano ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain, kadroda yer almadı.

Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda bulunması ise dikkat çekti.

Beşiktaş'ın bildirdiği kadro şu şekilde:

''Ersin, Mert.
Svensson, Paulista, Onur, Tayyip, Colley, Necip, Bahtiyar, Masuaku, Emirhan.
Rashica, Salih, Demir Ege, Muci, Musrati, Onana, Ndour, Can, Gedson, Rafa Silva.
Semih, Immobile, Muleka, Aboubakar.''

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