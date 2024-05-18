Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor, Beşiktaş deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı 2-2'lik skora razı oldu.

Karşılaşma sonrası Hatayspor cephesinde isyan vardı. Teknik direktör Özhan Pulat, Beşiktaş'ın son anlarda kazandığı penaltıya isyan etti, şunları söyledi:

"Ben hayatım boyunca hiç kolaya sahip olmadım, hep zorluklarla mücadele ettim. Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Bu kadar kritik topta penaltıların Gaziantep'te burada kolay çalınması... Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka. Enseyi hiçbir zaman karartmayacağız. Hatayspor, son hafta onur mücadelesini verecek ve inşallah ligde kalacak."