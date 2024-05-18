Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan
Hatayspor Teknik Drektörü Özhan Palut, Beşiktaş'ın kazandığı son anlarda kazandığı penaltıya tepki gösterdi.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor, Beşiktaş deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı 2-2'lik skora razı oldu.

Karşılaşma sonrası Hatayspor cephesinde isyan vardı. Teknik direktör Özhan Pulat, Beşiktaş'ın son anlarda kazandığı penaltıya isyan etti, şunları söyledi:

"Ben hayatım boyunca hiç kolaya sahip olmadım, hep zorluklarla mücadele ettim. Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Bu kadar kritik topta penaltıların Gaziantep'te burada kolay çalınması... Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka. Enseyi hiçbir zaman karartmayacağız. Hatayspor, son hafta onur mücadelesini verecek ve inşallah ligde kalacak."

İlgili Haberler
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı
Son Haberler
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı Spor
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi Video
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim' Gündem
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim'
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi Video
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu Video
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı