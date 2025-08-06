Beşiktaş nihayet amacına ulaştı! Flaş transfer

Gedson Fernandes'i Rus ekibi Spartak Moskova'ya verdikten sonra orta saha için arayışa geçen Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.

SKY De'nin aktardığına göre siyah beyazlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'nin 6 numarası Wilfred Ndidi'yi 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Ndidi'nin bugün İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah beyazlılara bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

28 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2017 yılından beri Leicester City forması giyiyordu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maça çıkan Ndidi, 5 asist yapmıştı. Leicester City ligi 18'nci sırada bitirerek küme düşmüştü.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Ndidi'nin sözleşmesinde takımın küme düşmesi durumunda 10 milyon euroya serbest kalmasını ön gören bir madde bulunuyordu.