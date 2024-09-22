Beşiktaş öldü öldü dirildi. Eyüpspor'dan son anda kurtuldu

Trendyol Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3'te Immobile (P) kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 64. dakikada Emre Akbaba'dan (P) geldi.
Bu sonuç ile beraber 13 puana yükselen Beşiktaş 3. sıraya yükselirken 9 puanlı Eyüpspor 6. sırada kaldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Kayserispor'a konuk olurken Eyüpspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.