Beşiktaş orta saha için Ada'da! Önerilen rakam belli oldu

Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i Rusya'ya gönderen Beşiktaş'ta orta sahaya takviye için çalışmalar başladı.

Al Musrati ve Amir ile yolları ayırması beklenen siyah beyazlılar 6 numara bölgesi için Leicester City'nin yıldızı Ndidi'yi listenin ilk başına ekledi.

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine 7 milyon euro'luk bir teklif yapan Beşiktaş bu rakamın da 3 yıla bölünmesini istedi.

10 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

İngiliz ekibinin, siyah-beyazlıların bu teklifine olumsuz yanıt verdiği, pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Ndidi'nin sözleşmesinde 'İngiliz kulübü Premier Lig'den düşerse 10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.