Beşiktaş, bir süredir kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan 15 Kasım'a kadar menajeri ve ailesiyle görüşmek için izin istediği belirtildi.

Öte yandan aynı gün Başkan Serdal Adalı'nın Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu Rafa Silva konusu başta olmak üzere gündemle ilgili bilgilendireceği açıklandı.

Beşiktaş'ın Rafa Silva açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."