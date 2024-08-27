Beşiktaş Rafa Silva'nın eski takım arkadaşı Joao Mario'yu getiriyor

Beşiktaş'ın son transfer bombasını Portekiz basını duyurdu.

Portekiz'in Record gazetesi siyah beyazlı kulübün Benfica'dan Rafa Silva'yı almasının ardından bu kez de sol kanat oyuncusu Joao Mario'ya talip olduğunu yazdı.

Gazetedeki habere göre teklif yapan Beşiktaş'tan 3 ile 5 milyon euro arasında bir bonservis ücreti talep edildi.

Görüşmelerin sürdüğü de belirtilirken, Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt, “Mario’nun ayrılma olasılığı var” diye açıklama yapması transfer olasılığının artması olarak gösterilri.

Mario 2021'den bu yana Benfica'da forma giyiyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon 51 maçta oynadı ve 9 gol attı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva son 3 sezondur Benfica'da Mario ile birlikte forma giymişti.