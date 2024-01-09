Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Büşra Kapan
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

BEŞİKTAŞ KÖTÜ FORMU NOKTALAMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabilirken, 3 kez mağlup oldu. 3 mağlubiyetin hepsi de evinde oynadığı maçlarda geldi.

RİZESPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İlhan Palut'un öğrencileri, ligde çıktığı son 7 maçtan 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak iyi bir seri yakaladı.

Rize ekibi, ligde 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.

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