Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda

Maç öncesinde futbolseverlerin merak ettiği konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler bulunuyor.

Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampında Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Maçla ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor.

Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAÇ EXXEN'DE

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

Siyah Beyazlıların merakla beklediği mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.