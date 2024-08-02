Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı

Galatasaray karşısında Süper Kupa finaline çıkmaya hazırlanan Beşiktaş transferde de boş durmuyor.

Siyah-beyazlılar bir süredir transferi için çaba sarf ettiği Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından transfere dair yapılan açıklamada, "Emirhan, kalbinin en orta yerinde. Beşiktaşımıza hoş geldin Emirhan Topçu" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Rizespor formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.