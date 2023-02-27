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Sahaya atılan pelüş oyuncaklar Gonca Vuslateri'yi ağlattı

Oyuncu Gonca Vuslateri, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında, taraftarların depremzede çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atması üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:27
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Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı. Oyuncaklar Gonca Vuslateri’yi ağlattı

Sahaya atılan pelüş oyuncaklar Gonca Vuslateri'yi ağlattı
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Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar 04:17'yi gösterdiğinde, siyah-beyazlı taraftarlar depremden etkilenen çocuklar için sahaya peluş oyuncaklar attı.

"GÜCÜ OLAN ÜSTÜMÜZE GÜZEL GÜNLERİ ATSIN"

Gonca Vuslateri, Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 sonuçlanan Süper Lig 14'üncü hafta erteleme maçında yaşanan duygu yüklü görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, "Öyle acıyor ki canımız, bir erzak paketi yardımı gibi gücü olan üstümüze çocukluk umudumuzu, yaşam sevincimizi, dirayeti ve güzel günleri atsın. Yollar kollarını açan yoksun insanlarla doldu taştı. Yapayalnız kaldık. Öyle ağladım ki ben bu akşam bu olaya" ifadelerini kullandı.


 

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