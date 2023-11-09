Beşiktaş taraftarından büyük protesto hazırlığı. Lugano maçındaki gibi birleşiyorlar

Bodo/Glimt ile karşılaşan Beşiktaş'ta, taraftardan tepki devam ediyor. Taraftarlar, Lugano maçında olduğu gibi tribünün köşesinde birleşiyor.

Beşiktaş taraftarından büyük protesto hazırlığı. Lugano maçındaki gibi birleşiyorlar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 kaybettiği sırada siyah-beyazlı taraftarlar, Lugano maçında olduğu gibi tribünün köşesinde birleşmeye başladı.

Taraftarlar, büyük bir protestoya hazırlanıyor.

LUGANO MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Beşiktaş taraftarı, Konferans Ligi'nde 2-0'da 3-2'ye kaybedilen Lugano maçı sonrası tribünden çıkmamış, tepkisini statta kalarak ortaya koymuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcuları sahaya geri çağırmıştı.

Ayrıca taraftarlar, bu sezon Avrupa'da ilk kez kazanan ve Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Luganolu futbolculara 'oley' çektirmişlerdi.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, taraftarı ikna etmiş ve stadyumdan ayrılmalarına vesile olmuştu.

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