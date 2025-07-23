Beşiktaş teklifi kabul etti: Semih Kılıçsoy için ayrılık vakti!

Beşiktaş’ta altyapıdan A takıma yükselerek kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine çeken genç yıldız Semih Kılıçsoy İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye katılmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ CAGLIARI İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Cagliari Semih Kılıçsoy'un transferi için Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlı yönetimin, 12 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren satın alma opsiyonuyla birlikte yapılan kiralama teklifini kabul ettiği belirtildi.

SHAKHTAR MAÇININ ARDINDAN RESMİLEŞECEK

Semih’in transferinin, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Shakhtar Donetsk maçının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.