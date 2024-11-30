Beşiktaş, Teknik Direktör Van Bronckhorst ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Teknik Direktör Van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir.

Saygılarımızla, Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.