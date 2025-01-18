Beşiktaş teknik sorumlusu Okta "Kazanabilirdik, üzgünüz"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta açıklamalarda bulundu. Okta “Son haftalarda oynadığımız gereken tempo ve kalite olarak en iyi maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Rakibin oyucusunun atılmasıyla neredeyse tek kaleye döndü. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz” ifadelerini kullandı.

YAN TOPLARDA ETKİSİZDİK

Okta, siyah-beyazlı takımın yan toplardaki etkisizliğiyle alakalı da, “Yan ve yüksek toplar oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transferdeki oyuncu tercihleri ve bu tür organizasyonlardan çok çalışarak verim elde ediliyor. Belki uzun süreli bir çalışma olmadı” cümlelerine yer verdi.