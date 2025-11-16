Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Hayri Gür Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Siyah Beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 98-84 kazandı ve kulüp tarihinde ilk kez 8'de 8 yaptı.

ANTE ZIZIC DOUBLE-DOUBLE İLE GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Karşılaşmada 20 sayı, 11 ribaund ile double-double yapan Ante Zizic galibiyetin mimarı oldu. Trabzonspor ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

ALIMPIJEVIC: 'REKOR KIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ'

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik. Bu bizim için çok özeldi. Takımımla gurur duyuyorum, taraftarımla gurur duyuyorum. Sadece gurur duyuyorum, başka bir şey yok." diye konuştu.