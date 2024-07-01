Beşiktaş transfere devam edecek

Kaynak: AA
Beşiktaş transfere devam edecek

Beşiktaş Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst iddialı konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarların gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam, Siyah - Beyazlı kulübün YouTube kanalına yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok iyi karşılandığını belirten Van Bronckhorst, "Taraftarın reaksiyonu çok iyiydi. Her zaman taraftar, kulüp çalışanları ve takımın bütünlüğüne çok önem verdim. İyi bir atmosfer yaratacağımıza inanıyorum. En iyi oyunumuzu oynamak için taraftara hep ihtiyacımız olacak. Herkesi gururlandıracak bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Bu kulübe kupalar ve zaferler kazandırmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı oyuncular Rafa Silva ve Gabriel Paulista hakkında da görüşlerini aktaran 49 yaşındaki teknik direktör, "Rafa Silva ve Paulista'yı takıma tecrübe katmaları için getirdik. En üst seviyede oynamış futbolcular. Tecrübelerini takımla paylaşmalarını istiyoruz. Yeni sezonda bizleri daha iyi yapmaları için bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdık. Transferlerimiz devam edecek." diye konuştu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri için de övgü dolu ifadeler kullanan Giovanni van Bronckhorst, "Tesisimiz harika. Kapıdan ilk girdiğiniz andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Futbol için her şey çok müsait. Tesis herkese gerekli enerjiyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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