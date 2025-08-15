Beşiktaş transferi bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Schalke 04'ün 2005 doğumlu genç futbolcusu Taylan Bulut'u bugün İstanbul'a getiriyor.

Süper Lig ve Konferans Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu bugün saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek Bulut'un ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş daha önce Bright Osayi Samuel, Kyle Walker Peters, Emerson Royal gibi isimlerle anlaşmasına rağmen çıkan pürüzler nedeniyle oyuncularla sözleşme imzalayamamıştı.

2005 doğumlu genç futbolcu geçen sezon Schalke formasıyla 29 maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

