Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak toplantı kararı

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kritik final, 23 Mayıs Perşembe günü 20.45'te başlayacak.
Diğer taraftan, mücadelenin medya programı belli oldu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
''Değerli basın mensupları takımımızın Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki Medya planlaması şu şekildedir ;
22 Mayıs Çarşamba
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
17:45 Beşiktaş Antrenman (15 dakika basına açık )
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor ortak basın toplantısı''
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