Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak toplantı kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak toplantı kararı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının medya planlaması belli oldu.

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kritik final, 23 Mayıs Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

Diğer taraftan, mücadelenin medya programı belli oldu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli basın mensupları takımımızın Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki Medya planlaması şu şekildedir ;

22 Mayıs Çarşamba

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

17:45 Beşiktaş Antrenman (15 dakika basına açık )

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor ortak basın toplantısı''

İlgili Haberler
Ahmet Çakar veda etti
Sörloth Arda Güler'e takıldı öyle bir cevap aldı ki dondu kaldı
Son Haberler
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Ekonomiyle uğraşsın Gündem
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Ekonomiyle uğraşsın
Kıyamet 15 Haziran'da kopacak Dünya
Kıyamet 15 Haziran'da kopacak
Ergin Ataman Başkan Giannakopoulos'u bir anda karşısında görünce şaşırdı. Yasu diye bağırdı Spor
Ergin Ataman Başkan Giannakopoulos'u bir anda karşısında görünce şaşırdı. Yasu diye bağırdı
Afyonkarahisar'da otobüs kazasındaki korkunç detay ortaya çıktı Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da otobüs kazasındaki korkunç detay ortaya çıktı
Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı Ekonomi
Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı
İklim kader mi? İbn Haldun açıkladı Gündem
İklim kader mi? İbn Haldun açıkladı