Beşiktaş yeni hocasını buldu. Jurgen Klopp fırsat oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe getirilmişti.

Siyah beyazlı kulüp gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürürken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Liverpool'un ünlü hocası Jurgen Klopp'un sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasını fırsat olarak gören siyah beyazlıların Pepijn Linders için harekete geçtikleri ileri sürüldü.

Linders, 2018'den bu yana Kloop'un yardımcılığını yapıyor. Hollandalı teknik adamın kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği belirtiliyor.

41 yaşındaki Linders'ın, Jurgen Klopp'un başarılı olmasında önemli pay sahibi olduğu ileri sürülüyor.