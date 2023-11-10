Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı. Yarın saat 12.00'de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Beşiktaş'ta, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından takımın başına geçecek isim kısa sürede belli oldu.

Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş, yarın saat 12.00'de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini de bildirdi.

Rıza Çalımbay'ı Beşiktaş'ın başında seçime kadar bekleyen fikstür;

- Başakşehir

- Samsunspor

- Club Brugge

- Ankaragücü

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.” Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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