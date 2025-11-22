Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş karşılaşmasına ilk maçta aldığı beş farklı galibiyet avantajıyla gitti.

Selanik'te bulunan Mikra 3 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Yunanistan ekibinin 14-11 üstünlüğüyle sonuçlandı. İstanbul'da oynanan ilk maçı 30-25 kazanan Beşiktaş, rakibine 29-25 mağlup olsa da ilk maçtaki skor avantajıyla son 16 turuna yükselen taraf oldu. Siyah beyazlı oyuncular turu geçtikten sonra soyunma odasında zafer pozu verdi.

