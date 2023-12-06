Beşiktaş zirve yarışında yara aldı

Beşiktaş Emlakjet, Akatlar Salonu'nda ağırladığı Juventut Badalona'ya 85-81'lik skorla mağlup oldu.

KAYNAK: AA
Beşiktaş zirve yarışında yara aldı

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, EuroCup’ta taraftarı önünde kritik bir maça çıktı.

A Grubu’nda ilk 2 sırayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, 10’uncu haftada Joventut Badalona’yı ağırladı.

Akatlar Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanan ve mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 37-34 önde tamamladı.

İkinci yarı da başa baş geçti. Üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyan Joventut Badalona, Beşiktaş Emlakjet'i 85-81 yendi.

Üst üste 2. toplamda 4. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.

İspanyol ekibi Joventut Badalona ise 10. haftada 5. galibiyetine ulaştı.

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