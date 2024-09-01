Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha. Transfer bitti bitiyor

Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle bambaşka bir takım olan Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

A Bola'nın iddiasın göre; Beşiktaş, Joao Mario ile anlaşma sağladı.

Haberin devamında Beşiktaş'ın Benfica ile görüşmelere başladığı kaydedilirken, oyuncunun iki kulübün anlaşmasını beklediği yazıldı.

JOAO MARIO KARİYER

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde Portekiz Milli Takımı ile 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 UEFA Uluslar Ligi kazanırken, kulüp kariyerinde ise 2 Portekiz Liga Portugal, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.