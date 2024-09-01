Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha. Transfer bitti bitiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha. Transfer bitti bitiyor

Beşiktaş Rafa Silva sonrası Benfica'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Joao Mario transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle bambaşka bir takım olan Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

A Bola'nın iddiasın göre; Beşiktaş, Joao Mario ile anlaşma sağladı.

Haberin devamında Beşiktaş'ın Benfica ile görüşmelere başladığı kaydedilirken, oyuncunun iki kulübün anlaşmasını beklediği yazıldı.

resim-2024-09-01-220137667.png

JOAO MARIO KARİYER
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde Portekiz Milli Takımı ile 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 UEFA Uluslar Ligi kazanırken, kulüp kariyerinde ise 2 Portekiz Liga Portugal, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Son Haberler
Montella Beşiktaş Sivasspor maçında
Montella Beşiktaş Sivasspor maçında
Çağdaş Atan geri dönüşün sırrını verdi
Çağdaş Atan geri dönüşün sırrını verdi
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok şiddetli geliyor
İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok şiddetli geliyor
Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR ve DEM Parti çıkışı: Mesafe konulması lazım
Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR ve DEM Parti çıkışı: Mesafe konulması lazım