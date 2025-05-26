Beşiktaş'a bir şok da Avrupa'dan: Muhtemel rakipler belalı Lugano, Arda'lı Shakhtar...

Süper Lig'in 37'ci haftasında Rizespor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un 2 puan arkasına düştü.

Son hafta Samsunspor'un Kayseri karşısında puan kaybetmesi, Beşiktaş'ın da deplasmanda Bodrum FK'yi yenmesi durumunda siyah beyazlıların ligi üçüncü bitirme ihtimali bulunuyor. Ancak Samsunspor, Kayserispor'u sahasında mağlup ederse Beşiktaş sezonu dördüncü bitirecek ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak için 3 ön eleme turu geçmesi gerekecek olan siyah beyazlılar sezona da erken başlamak zorunda kalacak.

Avrupa liglerinin sona ermesiyle Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Siyah beyazlılar sezonu dördüncü bitirmesi durumunda 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk, Braga, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Partizan, Sheriff ve Lugano'dan birisiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Lugano ile 2023 yılında Konferans Ligi'nde, 2024 yılında ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş'ın, Arda Turan'ın anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'le de eşleşme ihtimali bulunuyor.