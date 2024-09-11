Beşiktaş'a derbiye günler kala müjde

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak olan mücadele öncesi siyah-beyazlılar hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen idmanda Beşiktaş’ta tüm yüzleri güldürecek bir gelişme de yaşandı.

Milli takımın Galler ve İzlanda maçları öncesi kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Semih Kılıçsoy geri döndü.

Takımla birlikte antrenman yapan Semih Kılıçsoy’un Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.