Beşiktaş'a derbiye günler kala müjde

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a derbiye günler kala müjde

Milli takım kampında sakatlanan Semih Kılıçsoy takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak olan mücadele öncesi siyah-beyazlılar hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen idmanda Beşiktaş’ta tüm yüzleri güldürecek bir gelişme de yaşandı.

Milli takımın Galler ve İzlanda maçları öncesi kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Semih Kılıçsoy geri döndü.

Takımla birlikte antrenman yapan Semih Kılıçsoy’un Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

semih-kilicsoy-besiktas-1708427700-129852.webp

Son Haberler
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
İngilizce siparişe çay bedava
İngilizce siparişe çay bedava
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Varise hızlı tedavi
Varise hızlı tedavi
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı