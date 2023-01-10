Şili basını yazdı: Colo Colo'dan İstanbul'a gidecek

BolaVip'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Şilili milli sol bek ile el sıkıştı.

Altyapısından yetiştiği Colo Colo dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Suazo'nun Beşiktaş dışında Olympiakos'tan da teklif aldığı ancak Şilili oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Suazo ile 2027 yazında sona erecek bir sözleşme imzalayacağı da belirtildi.

"İMZAYA GİDECEK"

Gabriel 'Gabi' Suazo'nun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'da olacağı ve yeni takımının formasını giyeceği de öne sürüldü.

Şili Milli Takım formasını 13 kez terleten Gabi Suazo, Colo Colo ile oynadığı 192 maçta 9 gol atıp 13 asist yaptı.