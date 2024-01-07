Beşiktaş'a Jean Onana'dan müjde

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a Jean Onana'dan müjde
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana takımdan ayrılıyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Jean Onana’dan yönetimi sevindirecek haber geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın yıldız futbolcu için Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

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KİRALANACAK
Marsilya’nın Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi.

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PAZARTESİ GİDİYOR
23 yaşındaki Onana’nın anlaşmadaki son pürüzlerin tamamlanmasının ardından pazartesi günü Fransa’ya uçarak yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

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PERFORMANSI
Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 10 maça çıkan Jean Onana sadece 1 asist kaydetti.

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