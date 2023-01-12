Saiss'ten haber geldi: Beşiktaş'ta flaş gelişme

Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.
Katar'daki turnuvada adale sakatlığı yaşayan başarılı oyuncu, kısa bir tatilin ardından döndüğü Türkiye'de tedavi sürecini tamamladı.
Başarılı stoper, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11'deki yerine bu hafta geri dönecek.
Saiss, Konyaspor'la deplasmanda oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasına ilk 11'de başlayacak.
Saiss'in savunma hattındaki partneri, Tayyip Talha Sanuç olacak.
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