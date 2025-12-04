Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, takımın önemli isimlerinden Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı. Cenk'i gözden çıkaran Kanarya, İrfan Can Kahveci için ise kolları sıvadı.

FENERBAHÇE İRFAN CAN KAHVECİ İLE GÖRÜŞME KARARI

Takvim'de yer alan habere göre: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İrfan Can Kahveci ile bir görüşme gerçekleştirecek. Saran'ın yıldız oyuncu ile yapacağı görüşmenin ardından bir de teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek İrfan Can'ın durumunu netleştireceği aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN BEŞİKTAŞ'A GİDECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasının ardından Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Birçok kaynak, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini alarak, siyah-beyazlılara transfer olacağını öne sürmüştü.