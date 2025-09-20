Beşiktaş'ı bir nebze rahatlatan gelişme

Sakatlığı bulunan Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'den iyi haber geldi.

Wilfred Ndidi'nin sakatlığında Beşiktaşlıları rahatlatacak bir gelişme yaşandı..

Nijeryalı oyuncu, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Güney Afrika ile 9 Eylül günü oynanan maçta sakatlanmıştı.

Türkiye'ye dönen oyuncuya yapılan tetkiklerde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Ndidi dün oynanan Göztepe mücadelesinde de forma giyememişti.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken, antrenmandan fotoğraflar da paylaşıldı. Ndidi'nin de çalışmalara katıldığı görüldü.

