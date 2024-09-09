Beşiktaş'ı çıldırtacak açıklama içeriden geldi

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Beşiktaş'ı çıldırtacak açıklama içeriden geldi

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in açıklamalarında Daniel Amartey'den cevap geldi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta forma giyen Daniel Amartey, İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in kendisi hakkında söylediği sözlere karşılık verdi.

İDDİALARI YALANLADI

İddiaların yalan olduğunu belirten Ganalı yıldız, "Bunlar tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey olmadı, bu iddialar dikkate alınmamalı." Sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Amartey’in transfer olmamak için arka kapıdan kaçtığını söyleyen Hüseyin Yücel, "Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." demişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan 29 yaşındaki stoper forma giydiği 27 maçta 1 gol kaydetti.

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