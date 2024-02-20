Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez görevinden ayrıldı.

1. Lig ekibi Bandırmaspor'da ayrılık gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Göçmez'in, Bandırmaspor Kulübü yönetiminden ayrıldığı ifade edildi.

Onur Göçmez'in onursal başkan olarak görevine devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun yeni başkanı Sayın Gürel Soylu’dur. Sayın Soylu’nun liderliğindeki mevcut yönetim, şehrin dinamikleriyle uyum içinde çalışarak, tesis yatırımlarını aralıksız sürdürecektir. Sezonun başında belirlenen sportif hedeflere ulaşabilmek adına kararlı bir şekilde çalışılacaktır. Şehrimizin ve taraftarlarımızın, her zaman takımımızı desteklemelerini umuyoruz. İlerleyen gelişmeler hakkında onursal başkanımız Onur Göçmez ve başkanımız Sayın Gürel Soylu önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir.”

İlgili Haberler
Son dakika... Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Dünya 3 numarası Filistin için haykırdı. Tüm dünya onu dinledi
Dünya 3 numarası Filistin için haykırdı. Tüm dünya onu dinledi
Antalyaspor Türkiye'den sınır dışı edilen Jehezkel'i geri çağırdı. Bomba iddia
Abdullah Avcı'nın 61 uğuru
Abdullah Avcı'nın 61 uğuru
Murat Sancak'tan VAR çağrısı: Kayıtları sadece iki başkan dinlesin!
Murat Sancak'tan VAR çağrısı: Kayıtları sadece iki başkan dinlesin!
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un nasıl tarihe geçtiğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Bülent Uygun taraftarlara sert çıktı: Akıl vermeyin 1'er milyon euro gönderin
Bülent Uygun taraftarlara sert çıktı: Akıl vermeyin 1'er milyon euro gönderin
Arda Turan'ın soyunma odası konuşması ortaya çıktı. Şov yaptı Fatih Terim'i aratmadı
Fenerbahçe'den ayrılanlar yeni takımlarında parladı
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
Galatasaray Beşiktaş'a kaybettiği maçta hükmen galip ilan edildi
Son Haberler
Son dakika... Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Spor
Son dakika... Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
İmamoğlu iktidarı hedef aldı. “İnsana doğaya değer vermeyen yönetim anlayışı ölüm getiriyor” Gündem
İmamoğlu iktidarı hedef aldı. “İnsana doğaya değer vermeyen yönetim anlayışı ölüm getiriyor”
Dünya 3 numarası Filistin için haykırdı. Tüm dünya onu dinledi Spor
Dünya 3 numarası Filistin için haykırdı. Tüm dünya onu dinledi
Yeniden Refah milletvekili istifa edip AKP'ye katıldı Gündem
Yeniden Refah milletvekili istifa edip AKP'ye katıldı
Kadıköy'de otel yangını Yerel Haberler
Kadıköy'de otel yangını
Antalyaspor Türkiye'den sınır dışı edilen Jehezkel'i geri çağırdı. Bomba iddia Spor
Antalyaspor Türkiye'den sınır dışı edilen Jehezkel'i geri çağırdı. Bomba iddia