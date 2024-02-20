Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti

1. Lig ekibi Bandırmaspor'da ayrılık gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Göçmez'in, Bandırmaspor Kulübü yönetiminden ayrıldığı ifade edildi.

Onur Göçmez'in onursal başkan olarak görevine devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun yeni başkanı Sayın Gürel Soylu’dur. Sayın Soylu’nun liderliğindeki mevcut yönetim, şehrin dinamikleriyle uyum içinde çalışarak, tesis yatırımlarını aralıksız sürdürecektir. Sezonun başında belirlenen sportif hedeflere ulaşabilmek adına kararlı bir şekilde çalışılacaktır. Şehrimizin ve taraftarlarımızın, her zaman takımımızı desteklemelerini umuyoruz. İlerleyen gelişmeler hakkında onursal başkanımız Onur Göçmez ve başkanımız Sayın Gürel Soylu önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir.”