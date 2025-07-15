Beşiktaş'ın boş koltuğuna İrfan Can Kahveci mi oturacak?

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Beşiktaş'ın boş koltuğuna İrfan Can Kahveci mi oturacak?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kanat pozisyonu için Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye teklif yapacağı öne sürüldü.

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş’ta Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerinin ardından sıra kanat transferine geldi.

Siyah beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe’de mutsuz olduğu iddia edilen İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Jose Mourinho tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen deneyimli futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

KAHVE FİNCANI DETAYI

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için hazırladığı tanıtım videosunda yer alan ‘boş koltuk’ ve ‘kahve fincanı’ detayları da taraftarlar arasında sosyal medyada İrfan Can Kahveci ismini gündeme getirdi.

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