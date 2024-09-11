Beşiktaş’ın en büyük rakibi fikstür. Her Avrupa maçı sonrası…

Yaptığı flaş transferler ve oynadığı futbolla şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösteren siyah beyazlıları en çok zorlayacak konunun fikstür olacağı belirtiliyor. Avrupa kupalarındaki yeni sistemle birlikte Ocak ayı sonuna kadar 8 maç oynayacak Beşiktaş, ilk olarak deplasmanda Ajax ile oynayacak. Hollanda deplasmanı sonrası Kayseri’ye deplasmana gidecek siyah beyazlılar, evinde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı ikinci maçın ardından ise Gaziantep deplasmanına gidecek.

Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Lyon deplasmanı sonrası ise derbi mücadelesinde Galatasaray’a karşı yine deplasmanda mücadele edecek.

Beşiktaş’ın Avrupa takvimi 30 Ocak’ta deplasmanda oynayacağı Twente maçı ile sona erecek. Siyah beyazlıların Avrupa’da yoluna devam edip etmeyeceği 8 maçın sonunda belli olacak. Beşiktaş, Twente maçından sonra ise ligde Antalyaspor’a karşı deplasmanda mücadele edecek.

TFF’YE BAŞVURU YAPILDI

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Varda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ortaya çıkan fikstüre tepki göstererek bazı maçların tarihlerinin değiştirilmesi için TFF’ye başvuru yaptıklarını söylemişti.

Öte yandan ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında yaptığı yorumda Beşiktaş’ın zorlu deplasman takvimine tepki göstermişti. Demirkol, siyah beyazlıların her Avrupa maçı sonrası ligde deplasmana gideceğine dikkat çekerek, “Galatasaray 7 içeride 1 deplasman, Fenerbahçe 6 içeride, 1 deplasman; bir tanesinde de bay geçiyor” demişti. Demirkol, Avrupa’da maç takviminin belli olduğunu vurgulayarak TFF’nin buna göre hesaplama yapması gerektiğini söylemişti.