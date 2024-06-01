Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransa'dan takım satın alıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransa'dan takım satın alıyor

Beşiktaş'ının eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'nın FC Rouen takımı ile Kuşadasıspor'u satın almak için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı takımın yurt dışından gelen tüm oyuncularını özel uçağı ile bedelsiz getirerek dikkatleri çeken Tarkan Ser önceki gün FCR Başkanı Charles Maarek’e resmi bir satın alma teklifi sundu.

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FC Rouen’u satın almak için beş milyon euro yatırım yapmaya hazır olan Tarkan Ser'in teklifini inceleyen mevcut çoğunluk hissedarı Charles Maarek’in önümüzdeki günlerde bir karar vereceği açıklandı.

Bu arada memleketi ve doğduğu Kuşadasıspor'u da mercek altına aldıklarını belirten Tarkan Ser siyah beyaz renklere sahip olan Kuşadasıspor'u eski günlerine döndürmek için önemli bir proje hazırladığını belirtti.

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TARKAN SER KİMDİR?
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığı döneminde yöneticilik yaptı. Havacılık sektöründe adını duyuran Ser, Black Eagle Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini iyi derecede bilen Tarkan Ser, uluslararası alanda iş dünyasına yön veren önemli bir isim olarak tanınıyor.

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