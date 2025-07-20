Beşiktaş'ın 'Git' dediği futbolcuya iki talip

Siyah beyazlıların gelecek sezon planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic'in kulüpten ayrılmaya hazırlandığı, Boşnak futbolcuya iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Rizespor'a kiralanan ancak devre arasında takıma geri çağırılan 28 yaşındaki orta saha için Karadeniz kulübünün tekrar devrede olduğu öğrenildi.

ÖZEL | Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadžiahmetović'i kadrosuna katmak istiyor! Oyuncuya bir teklif de yurtdışından geldi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 20, 2025

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Yeşil-Mavililer dışında yurt dışından bir takım da Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hadziahmetovic'in hangi takıma imza atacağı ise henüz netleşmedi.