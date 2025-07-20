Beşiktaş'ın 'Git' dediği futbolcuya iki talip

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Beşiktaş'ın 'Git' dediği futbolcuya iki talip

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic için iki takımın devreye girdiği öğrenildi.

Siyah beyazlıların gelecek sezon planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic'in kulüpten ayrılmaya hazırlandığı, Boşnak futbolcuya iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Rizespor'a kiralanan ancak devre arasında takıma geri çağırılan 28 yaşındaki orta saha için Karadeniz kulübünün tekrar devrede olduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Yeşil-Mavililer dışında yurt dışından bir takım da Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hadziahmetovic'in hangi takıma imza atacağı ise henüz netleşmedi.

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