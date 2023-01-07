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Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 23:56
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Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst için Galatasaray devrede

Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
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Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar İngiltere'nin Burnley takımından kiraladığı Wout Weghorst'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'da programa katılan gazeteci Serdar Sarıdağ, Galatasaray'ın gelecek sezon için Weghorst'u almak istediğini ileri sürdü.

Sarıdağ'a göre sarı kırmızılı yöneticiler Weghorst'un menajeriyle bir de görüşme yaptı.

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Weghorst, Beşiktaş'ta 17 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

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