Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın golü iptal olması gerekiyordu

Beşiktaş'ın ilk yarıyı Karagümrük karşısında 1-0 önde kapattığı maçın devre arasında konuşan Rıdvan Dilmen, "Benim futbol anlayışıma göre VAR'ın golde hakemi uyarıp izletmesi gerekiyordu ve golün iptal olması gerekiyordu.

Çünkü Welinton'un elle Cenk'in vuruşu için avantaj sağladığını düşünüyorum.

Maç, Karagümrük nasıl istiyorsa öyle geçiyor.

Beşiktaş da buna izin veriyor.

Bunun sebebi de Beşiktaş'ın 4 forvetle oynaması.

Öndeki oyuncuların savunma özelliği yok Beşiktaş'ta" diye konuştu.