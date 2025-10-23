Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Dün akşam oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

85. dakikada Konyaspor ceza sahasına giren Taylan Bulut'un şutunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu Tammy Abraham ağlara gönderdi. Hakem Ozan Ergün önce golü geçerli saydı.

Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelen Ergün, Bulut topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin VAR kayıtlarını yayınladı. Hakem Ozan Ergün'le VAR arasında şu konuşmalar geçti:

VAR: Ozan, VAR konuşuyor. Golden önce potansiyel elle oynama ve gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Ozan Ergün: Geliyorum.

VAR: Şimdi ilk açıda sana elle temas ettiği anı gösteriyorum. 22 numaralı oyuncu dizinden seken top olduğu ve kolu kolu açık olduğu için tavsiyede bulundum. Bunu izleyip karar senin.

Ozan Ergün: Top dizinden sekiyor. Bir de devamını da görebilir miyiz gol olana kadar?

VAR: Hemen gösterelim.

Ozan Ergün: Okey, golü iptal ediyorum, elle başlatıyorum, serbest vuruş.