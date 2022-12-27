Caner Erkin Lazio yolunda

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e İtalya'dan dev bir talip var. Lazio, milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin'e sürpriz bir talip var.

Corriere dello Sport gazetesi, Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Lazio, finansal durumlar nedeniyle transferde elini cebine atamıyor. İtalyan ekibi, bonservisinin elinde olmasını da değerlendirerek Caner Erkin'i gözüne kestirdi.

Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin asist krallığında da zirvede.

Adı Beşiktaş ile de anılan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu 2022 Dünya Kupası esnasında Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

2016 yazında Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza atan Caner Erkin, dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmemiş ve hiç resmi maça çıkmadan Beşiktaş'a transfer olmuştu.