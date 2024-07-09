Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Van Bronckhorst'tan flaş karar

Beşiktaş, 2024/25 sezonunun hazırlıklarına 1 Temmuz'da start vermişti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Beşiktaş bugün yurt dışı kampı için Slovenya'nın Maribor kentine gidecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kamp kadrosunu açıkladı.

Takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Franscisco Montero, Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey kadroya alınmadı.

A Milli Takım ile birlikte 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un izinlerinin devam ettiği, 15 Temmuz'da kampa dahil olacakları belirtildi.

20 Temmuz'a kadar Slovenya'da kalacak olan Siyah-Beyazlılar'ın maç programı şöyle:

13 Temmuz Cumartesi

Beşiktaş-GNK Dinamo Zagrep (Stadium Lendava/saat 18.30)

17 Temmuz Çarşamba

Beşiktaş-FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje/saat 18.30)

20 Temmuz Cumartesi

Beşiktaş-Grazer AK (Stadion Wildon/saat 19.00)