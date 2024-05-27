Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Süper Ligi bu sezon Türkiye Kupası ile kapatan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarının programlaması açıklandı.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına önce İstanbul'da başlayacak.

Siyah Beyazlılar ardından Slovenya'da 10 günlük kampa girecek.

Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.

Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı yurtdışı hazırlık kampının programı da belli oldu.

Siyah-beyazlılarımız, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Futbol A Takımımızın hazırlık karşılaşmalarının programı ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde belli olacaktır.

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