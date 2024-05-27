Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına önce İstanbul'da başlayacak.
Siyah Beyazlılar ardından Slovenya'da 10 günlük kampa girecek.
Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.
Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı yurtdışı hazırlık kampının programı da belli oldu.
Siyah-beyazlılarımız, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak.
Futbol A Takımımızın hazırlık karşılaşmalarının programı ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde belli olacaktır.
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