Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den sürpriz tercih

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den sürpriz tercih
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, S. Emrecan Terzi, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

TOPRAKTEPE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçında Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi'yi sahaya sürdü.

Kadro dışı kalan ve affedilen Rachid Ghezzal ise yedekler arasında.

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