Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den sürpriz tercih

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, S. Emrecan Terzi, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa
TOPRAKTEPE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçında Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi'yi sahaya sürdü.
Kadro dışı kalan ve affedilen Rachid Ghezzal ise yedekler arasında.
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