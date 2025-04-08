Beşiktaş'ın kötü performansının sebebi ortaya çıktı. Salih Uçan tek tek açıkladı

Süper Lig’in 30. Haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş sahadan yine istediğini alamadı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş’ta, Salih Uçan maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Salih, artık hedeflerinin üçüncülük olduğunun altını çizerek, “'Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız.” dedi.

“MEMNUN DEĞİLİM”

Karşılaşmayı değerlendiren Salih, “Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE YETERLİ OLSA”

Kendi performansı ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, “Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı.” dedi.