Beşiktaş'ın Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst şaşırttı

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Lugano ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.

TSİ 21.30'da başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Belhadj, Steffen, Bislimi, Aliseda, Vladi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile

NDOUR 11'DE, SEMİH YEDEK

Giovanni van Bronckhorst, bu maçta Emirhan Topçu ve Ndour'a ilk 11'de şans verdi.

Semih Kılıçsoy ise yedekler arasında yer alıyor.

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