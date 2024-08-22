Beşiktaş'ın Lugano maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst şaşırttı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.
TSİ 21.30'da başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Belhadj, Steffen, Bislimi, Aliseda, Vladi
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile
NDOUR 11'DE, SEMİH YEDEK
Giovanni van Bronckhorst, bu maçta Emirhan Topçu ve Ndour'a ilk 11'de şans verdi.
Semih Kılıçsoy ise yedekler arasında yer alıyor.
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