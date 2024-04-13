Beşiktaş'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar Santos'a isyan etti

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Beşiktaş'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar Santos'a isyan etti
Beşiktaş sahasında Samsunspor'u ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlamasına 1 saatten az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.

Açıklanan ilk 11'lerin ardından 4 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyal medyadan teknik direktör Fernando Santos'a isyan etti.

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İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

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Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius

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