Beşiktaş'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar Santos'a isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlamasına 1 saatten az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.
Açıklanan ilk 11'lerin ardından 4 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyal medyadan teknik direktör Fernando Santos'a isyan etti.
İşte ilk 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius
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