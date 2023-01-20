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Cenk Tosun ve Gedson'un durumları belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumları netlik kazandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:59
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Beşiktaş'ın son maçında sakatlanan Cenk Tosun ve Gedson'un durumları belli oldu

Cenk Tosun ve Gedson'un durumları belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne elendiği maçta Cenk Tosun ve Gedson Fernandes sakatlık yaşamıştı.

İki oyuncunun son durumu belli oldu.

Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre;  Gedson'un MR'ı temiz çıktı ve Kayseri'de oynabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var, son durumu antrenmanda belli olacak.

CENK'İN PERFORMANSI
Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

GEDSON'UN PERFORMANSI
Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli oyuncu, 4 asist yaptı.

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