Cenk Tosun ve Gedson'un durumları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne elendiği maçta Cenk Tosun ve Gedson Fernandes sakatlık yaşamıştı.
İki oyuncunun son durumu belli oldu.
Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gedson'un MR'ı temiz çıktı ve Kayseri'de oynabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var, son durumu antrenmanda belli olacak.
CENK'İN PERFORMANSI
Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.
GEDSON'UN PERFORMANSI
Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli oyuncu, 4 asist yaptı.
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