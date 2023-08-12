Beşiktaş'ın Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı

Siyah-beyazlıların gündeminde olan Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kulübün eski yöneticisi Erol Kaynar, Ahmet Nur Çebi'nin Talisca için yaptığı teklifi açıkladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Erol Kaynar, "İşin gerçeği şu; Talisca nisan ayında takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu rağmen başkan Ahmet Nur Çebi, kulübü Al-Nassr'a 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus şeklinde iki defa teklifte bulundu. Buna rağmen Suudi Arabistan kulübünden herhangi cevap ya da karşı istek gelmedi" ifadelerini kullandı.

''DENGELERİ ALT ÜST EDER''

Açıklamasını sürdüren Kaynar, "Tutun ki, anlaştınız… Alacağı yıllık ücret Beşiktaş'ın içinde bütün dengeleri altüst eder. Aboubakar, Gedson ve diğer futbolculara ne diyeceksiniz? Tabii ki, kalite farkından bazı oyuncuların yüksek ücret alması normal ama arada uçurum olacak kadar değil. Taraftar her sezon mutlaka klas ve üst düzey oyuncular ister, bu en doğal hakkıdır ancak işin gerçeklerini ortaya koymadan da doğru yolda ilerlenemez" dedi.